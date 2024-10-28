Шах и мат: сборная Мангистау завоевала «золото» на олимпиаде в Астане

Сборная Мангистауской области впервые в истории федерации шахмат РК завоевала золото в командном зачете. Об этом сообщили в специализированном IT лицее.

Фото предоставили в IT-лицее

Золотая медаль в командном зачете – это историческая победа для сборной Мангистауской области на Республиканской шахматной олимпиаде среди школьников в Астане. Победителям вручили сертификат в размере 300 тысяч тенге. Это знаменательное достижение стало возможным благодаря труду и слаженной работе всех участников.

Среди игроков сборной есть представители специализированного IT-лицея – это Куанышкали Сардар (4Д класс), Айлин Мухамбет (6А класс), Дидара Шотаева (10Б класс) и Максим Тен (11А класс). Учебное заведение гордится такими учащимися.