Женская команда «Каспий» сыграет со столичной командой «Tigers» в Актау

Женская команда «Каспий» примет дома соперниц баскетбольного клуба «Tigers». Жителей и гостей города 30 и 31 октября приглашают посмотреть баскетбольные матчи, сообщает пресс-служба БК «Каспий».

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В пресс-службе клуба сообщили, что домашние игры женского чемпионата возвращаются.

Игры состоятся 30 и 31 октября в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena».



Женская команда вновь выйдет на домашний паркет после длительного перерыва, чтобы сразиться с БК «Tigers». Эти матчи станут особенными, и команде нужна ваша поддержка как никогда. Ждем вас на трибунах, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».

Вход на игры свободный для всех желающих. Начало игр в 19:00





