Самбисты из Мангистау заняли призовые места на чемпионате мира в Таджикистане

В Душанбе (Таджикистан) прошел чемпионат мира по самбо, в котором приняли участие шесть мастеров спорта из Мангистау. Трое из них завоевали призовые места, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона

Чемпионат мира по самбо проходил с 25 по 27 октября в Душанбе (Таджикистан). В этих соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов старше 35 лет из 13 стран, в том числе 90 спортсменов из Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали шесть мастеров спорта, трое из них удостоились медалей.

Манарбек Бисекенов, первый вице-президент Федерации самбо РК и руководитель центра подготовки олимпийского резерва Мангистауской области, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 килограммов.

Нурлан Аманиязов завоевал серебряную медаль в весовой категории 98 килограммов.

Мереке Бекешов взял бронзовую медаль в весовой категории 88 килограммов.

Также персональную награду на чемпионате мира завоевал международный судья экстра-класса Берик Жумагалиев из Мангистауской области.