«Я вернусь сильнее»: Бибисара Асаубаева стала призером Гран-при

Завершился второй этап Гран-при среди женщин в Шымкенте, где шахматистка Бибисара Асаубаева удостоилась «бронзы».

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Второй этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) проходил с 29 октября по 8 ноября в Шымкенте.

Турнир собрал очень сильный состав, говорит Бибисара Асаубаева, но ей не удалось реализовать все свои шансы, и она финишировала только третьей.

Победу на турнире одержала россиянка Александра Горячкина. Серебряная награда досталась китаянке Тань Чжунъи.

Последние два месяца были посвящены шахматам. Я рада, что удалось достойно закончить этот марафон турниров. Теперь меня ждет небольшой отдых, а потом предстоит работа над ошибками, и я вернусь сильнее. Спасибо за поддержку моей семье, болельщикам и организаторам, - поделилась Бибисара Асаубаева.

Напомним, два года назад Бибисара Асаубаева попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В марте этого года она стала обладательницей многомиллионного приза.