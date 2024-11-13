18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.11.2024, 13:53

Мангистауские борцы джиу-джитсу выиграли пять медалей на чемпионате мира

Спорт 0 1 039 Лиана Рязанцева

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат мира по джиу-джитсу, в котором приняли участие юные спортсмены из Мангистау. Пятеро из них завоевали призовые места, сообщили в федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

 

Фото федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.
Фото федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Чемпионат мира по джиу-джитсу «Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2024» стартовал 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и завершится 16 ноября.

Чемпионат собрал лучших бойцов со всего мира. Спортивную честь Мангистакской области защищали юные борцы федерации джиу-джитсу.

Наши спортсмены вернулись домой не с пустыми руками. Так, обладателем медали высшей пробы на чемпионате мира стал Рамазан Едыльев, выступавший в весовой категории 21 кг. По словам тренера Ерлана Танирбергенова, Рамазан выглядел уверенней всех своих соперников и успешно прошел до финала.

 «Серебро» завоевали Алихан Габит в весе 26 кг и Алимжан Борашев в весовой категории 34 кг. А медали бронзового отлива на чемпионате завоевали Абдурахим Едыльев в весе 27 кг и Мансур Хамзаулы в весе 42 кг.

Тренер по джиу-джитсу Мангистауской области Ерлан Танирбергенов отметил, что наши юные спортсмены показали мужество, провели зрелищные и упорные поединки, и, несмотря на серьезную конкуренцию, оказались на пьедестале.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...