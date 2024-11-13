Мангистауские борцы джиу-джитсу выиграли пять медалей на чемпионате мира

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат мира по джиу-джитсу, в котором приняли участие юные спортсмены из Мангистау. Пятеро из них завоевали призовые места, сообщили в федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Фото федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Чемпионат мира по джиу-джитсу «Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2024» стартовал 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и завершится 16 ноября.

Чемпионат собрал лучших бойцов со всего мира. Спортивную честь Мангистакской области защищали юные борцы федерации джиу-джитсу.

Наши спортсмены вернулись домой не с пустыми руками. Так, обладателем медали высшей пробы на чемпионате мира стал Рамазан Едыльев, выступавший в весовой категории 21 кг. По словам тренера Ерлана Танирбергенова, Рамазан выглядел уверенней всех своих соперников и успешно прошел до финала.

«Серебро» завоевали Алихан Габит в весе 26 кг и Алимжан Борашев в весовой категории 34 кг. А медали бронзового отлива на чемпионате завоевали Абдурахим Едыльев в весе 27 кг и Мансур Хамзаулы в весе 42 кг.

Тренер по джиу-джитсу Мангистауской области Ерлан Танирбергенов отметил, что наши юные спортсмены показали мужество, провели зрелищные и упорные поединки, и, несмотря на серьезную конкуренцию, оказались на пьедестале.