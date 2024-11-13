18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.17
522.39
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.11.2024, 16:09

После трагедии в Актау: депутат потребовала ограничить возраст участников по каждому виду спорта

Спорт 0 2 247 Алия Шарипова

Депутат Нургуль Тау потребовала повысить уровень безопасности детско-юношеских спортивных соревнований, упомянув трагедию в Актау, произошедшую несколько месяцев назад.

Фото: пресс-служба мажилиса парламента Казахстана
Фото: пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

В ходе пленарного заседания мажилиса депутат Нургуль Тау подняла актуальный вопрос безопасности спортивных соревнований среди детей и подростков. Она напомнила о случае на соревнованиях по борьбе в Актау, в ходе которых от удара соперника скончался 17-летний спортсмен.

Как сообщается, депутаты сразу обратили внимание на сложившуюся ситуацию и предложили ввести норму, которая позволит установить ограничения по возрасту для участников спортивных соревнований. Это предложение было поддержано и принято. 

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отметил, что после принятия закона ведомство возьмет на себя компетенцию по закреплению возрастных особенностей участников по каждому виду спорта. Это, по его мнению, позволит повысить уровень безопасности соревнований и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Напомним, инцидент произошел 31 марта текущего года в спортивном комплексе «Батыр». Спортсмен 17-ти лет погиб во время областного чемпионата среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA.

Тренер скончавшегося бойца заявил, что подопечный являлся чемпионом мира по кикбоксингу, ранее никогда не жаловался на плохое самочувствие и был в отличной физической форме.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...