После трагедии в Актау: депутат потребовала ограничить возраст участников по каждому виду спорта

Депутат Нургуль Тау потребовала повысить уровень безопасности детско-юношеских спортивных соревнований, упомянув трагедию в Актау, произошедшую несколько месяцев назад.

Фото: пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

В ходе пленарного заседания мажилиса депутат Нургуль Тау подняла актуальный вопрос безопасности спортивных соревнований среди детей и подростков. Она напомнила о случае на соревнованиях по борьбе в Актау, в ходе которых от удара соперника скончался 17-летний спортсмен.

Как сообщается, депутаты сразу обратили внимание на сложившуюся ситуацию и предложили ввести норму, которая позволит установить ограничения по возрасту для участников спортивных соревнований. Это предложение было поддержано и принято.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отметил, что после принятия закона ведомство возьмет на себя компетенцию по закреплению возрастных особенностей участников по каждому виду спорта. Это, по его мнению, позволит повысить уровень безопасности соревнований и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Напомним, инцидент произошел 31 марта текущего года в спортивном комплексе «Батыр». Спортсмен 17-ти лет погиб во время областного чемпионата среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA.

Тренер скончавшегося бойца заявил, что подопечный являлся чемпионом мира по кикбоксингу, ранее никогда не жаловался на плохое самочувствие и был в отличной физической форме.