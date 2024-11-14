Женская команда «Каспий» сыграет с туркестанской командой «Туран» в Актау

Женская команда «Каспий» проведет домашние матчи против баскетбольного клуба «Туран». Жителей и гостей города приглашают присоединиться к просмотру увлекательных матчей 15 и 16 ноября, сообщает пресс-служба БК «Каспий».

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Игры состоятся 15 и 16 ноября в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena».

Женская команда примет дома команду «Туран» из Туркестанской области. Приходите поддержать нашу команду. Ждем вас на трибунах, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».

Вход на игры свободный для всех желающих.

Начало игр 15 ноября в 19:00 и 16 ноября в 17:00.