Баскетболистки актауского «Каспия» одержали двойную победу

Женская команда баскетбольного клуба «Каспий» провела две игры с командой «Туран» на домашнем поле и одержала две победы.

Фото пресс-службы баскетбольного клуба

В рамках XXXIII чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги баскетболистки «Каспия» 15 и 16 ноября встретились с командой «Туран» из Туркестанской области.

Первый матч завершился со счётом 69:56 в нашу пользу. Вторая игра снова обернулась уверенной победой со счётом 79:55.

Слаженная работа и командный дух принесли заслуженную победу, - отметили в пресс-службе баскетбольного клуба.

Напомним, в 2021 году баскетболистки «Каспия» впервые в истории стали чемпионками Казахстана.

Как раз таки в финальной серии они выиграли представительниц клуба «Туран» из Туркестанской области. На протяжении всей финальной серии команды боролись на равных, все решалось буквально на последних минутах матчей. В результате молодая и амбициозная команда «Каспий» сумела завершить финальную серию со счётом 3:0 (три победы в трех матчах).