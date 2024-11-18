Спортсмены из Актау взяли 11 медалей Кубка Запада по тайскому боксу

Спортивная копилка Мангистауской области пополнилась 11 медалями после выступления тайбоксеров из Актау на Кубке Запада. Об этом сообщил тренер подопечных Жадыгер Ержанов.

Фото предоставлены Жадыгером Ержановым

С 16 по 18 ноября в Уральске проходил Кубок Запада по тайскому боксу среди детей и юношей (10-17 лет). В соревнованиях принимали участие 280 спортсменов из Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской областей, Алматы и российской Самары.

По словам Жадыгера Ержанова, честь Актау отстаивали 27 тайбоксеров, 11-ти из них удалось продемонстрировать наилучшие результаты.

Обладателями золотых медалей стали Нурбек Шамшедин в весе до 60 килограммов (16-17 лет), Айбек Ізім в весовой категории до 60 килограммов (12-13 лет), Сайфуллах Мамаев в весе до 42 килограммов (12-13 лет) и Ариана Лес в весовой категории до 34 килограммов (10-11 лет).

Две серебряные медали региону принесли Амирхан Аяпбергенов (10-11 лет), выступивший в весе до 42 килограммов, а также Темирлан Абуов (10-11 лет) в весовой категории до 32 килограммов.

Бронзовыми призерами объявили Бексултана Куралбаева в весе до 32 килограммов (12-13 лет), Мерея Шералхана в весовой категории до 48 килограммов (16-17 лет), Бакарыса Еоемеса в весе до 75 килограммов (16-17 лет) и Курмангазы Халмурата в весовой категории до 60 килограммов (16-17 лет), Ринат Шукiр в весе до 40 килограммов (12-13 лет).

Тренер добавил, что Габит Нурас стал обладателем пояса чемпиона Запада в полупрофессиональном весе – 57 килограммов (16-17 лет).