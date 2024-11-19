Игроки БК «Каспий» вошли в сборную страны по баскетболу

Максим Марчук, Роман Марчук и Константин Нефф из баскетбольного клуба «Каспий» вошли в сборную Казахстана по баскетболу. Они примут участие во втором этапе квалификационного турнира Кубка Азии 2025 года. Об этом сообщает Sport + .

Иллюстративное фото со страницы БК «Каспий» в Instagram

В Алматинской области с 16 по 23 ноября на базе центра олимпийской подготовки «Алматы» проходят учебно-тренировочные сборы мужской команды Казахстана по баскетболу.

В состав сборной вошли три игрока БК «Каспий» из Актау: Максим Марчук, Роман Марчук и Константин Нефф.

Мужская сборная команда Казахстана с 24 ноября поедет в город Ченнай в Индии, где 25 ноября состоится выездной матч второго этап квалификационного турнира Кубка Азии 2025 года.