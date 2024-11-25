Борец из Актау Камиль Куруглиев стал чемпионом мира

В столице Армении прошел чемпионат мира по вольной борьбе среди военнослужащих. Спортсмен из Актау Камиль Куруглиев занял первое место. Об этом рассказал тренер и отец спортсмена Магомед Куруглиев.

Борец из Актау Камиль Куруглиев. Фото предоставил Роман Ахмедханов

В Ереване с 19 по 24 ноября проходил чемпионат по вольной борьбе среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 40 стран, включая 10 представителей из Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.