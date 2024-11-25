Борец из Актау Камиль Куруглиев стал чемпионом мира

В столице Армении прошел чемпионат мира по вольной борьбе среди военнослужащих. Спортсмен из Актау Камиль Куруглиев занял первое место. Об этом рассказал тренер и отец спортсмена Магомед Куруглиев.
В Ереване с 19 по 24 ноября проходил чемпионат по вольной борьбе среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 40 стран, включая 10 представителей из Казахстана.
Спортивную честь Мангистауской области защищал борец из Актау Камиль Куруглиев, воспитанник тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.
Камиль Куруглиев в первой встрече выиграл у индуса со счетом 11:00. Во второй встрече соперником был спортсмен из Монголии, счет встречи – 2:1. В финале одержал победу над спортсменом из Ирана, - рассказал Роман Ахмедханов.
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