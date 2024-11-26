Боксеры из Мангистау завоевали две медали на чемпионате Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионат Казахстана, который завершился 26 ноября в Атырау. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 20 по 26 ноября в Атырау проходил чемпионат Казахстана по боксу среди юниоров. Турнир стал важным этапом формирования новой сборной Республики Казахстан в этой возрастной категории.

Турнир проходил среди юношей 2009-2010 годов рождения, участвовали боксеры из всех областей Казахстана.

Нашу область представляли воспитанники Мангистауской школы бокса. Команду сопровождали тренеры Галым Бекулов, Рыспек Дулатов, Ерболат Козыбаев, Барахат Конбаев. От Мангистауской области на чемпионате работал судья IBA три звезды, член судейской комиссии Республики Казахстан, мастер спорта по боксу Руслан Бибуев.

В копилке сборной Мангистау золотая и бронзовая медали.

Золотую медаль завоевал Расул Халиф в весовой категории 50 кг. Расул занимается под руководством тренера Рыспека Дулатова. Также Расул признан самым техничным боксёрам чемпионата Казахстана.

Бронзовую медаль завоевал Дарын Тасмуханбетов в весовой категории 63 кг, воспитанник тренера Ерболата Козыбаева.

Старший тренер команды Мангистауской области Галым Бекулов отметил, что спортсмены выступили достойно, продемонстрировав хорошие результаты.