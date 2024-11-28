До олимпийского уровня обновили баскетбольную площадку на набережной Актау

Главным изменением стало новое покрытие, которое используется на олимпийских играх. Об этом рассказал Самсон Аракелян, руководитель фонда Doma Doma.

Фото Бейбита Аргынбаева

В Актау состоялось техническое открытие обновленной баскетбольной площадки в 7А микрорайоне. Теперь баскетболисты города могут оттачивать свои навыки на профессиональном покрытии, которое используется в играх олимпийского уровня.

Как рассказал Самсон Аракелян, подобные изменения позволят проводить в Актау турниры международного масштаба, что может положительно отразится на туристической составляющей.

Актау может стать центром уличного баскетбола, здесь много любящих эту игру, - отметил руководитель фонда Doma Doma.

На покрытии реконструкция игровой площадки не заканчивается – официальное открытие планируется в апреле следующего года, и к тому времени площадку сделают крытой и оборудуют всем необходимым не только для проведения игр, но и тренировок.