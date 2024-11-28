Акимат Актау сдал спортивное поле стадиона в аренду заезжему зоопарку

Актауские спортсмены возмущены тем, что территория, которую они использовали для ежедневных пробежек, отдана приезжему зоопарку. По словам бегунов, акимат обещал построить на этом месте стадион, однако в результате сдал его в аренду. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

коллаж Lada.kz

На территории стадиона «Каспий» в 1 мкр. размещается зоопарк. Это вызвало бурную реакцию спортсменов в социальных сетях. Дело в том, что это место спортсмены и горожане использовали для тренировок и пробежек.

«У нас единственный в городе стадион, где можно бегать, и тот стал зоопарком. Это не пустое место, не заброшенное. Здесь летом Кубок Республики Казахстан проходил. Еще военные там нормативы сдают. Ребята из клуба занимаются, тренировки проходят регулярные. Это очень удобное место, где практически нет ветра и есть освещение», - недоумевают люди в социальных сетях.

В городском акимате объяснили, что приняли такое решение в связи с тем, что приезжему зоопарку необходимо было пространство для размещения. Ранее они всегда располагались на станции Меловой, но в этом году там ведутся ремонтные работы.

«Так как организация мероприятия занимает большую площадь, акимат города совместно с управлением физической культуры и спорта, КГУ Мангистауским областным центром подготовки олимпийского резерва дали временное разрешение на период с 30 ноября по 30 декабря», - рассказали в акимате.

Мера эта временная, говорят в городской администрации, и просят спортсменам понять и немного потерпеть. Между тем, спортсмены уже кажется смирились с тем, что бегать им теперь придется вокруг зоопарка, и объявляют очередной сбор на занятия.