Фигуристки из Актау стали призерами открытого чемпионата в Усть-Каменогорске

Самый бесснежный город страны продолжает удивлять казахстанцев результатами в зимних видах спорта.Так, пять девочек из Актау, принявших участие в Открытом чемпионате Кубка акима города Усть-Каменогорска, завоевали медали различного достоинства. И это при том, говорит тренер, что последние несколько месяцев спорстменки были «без льда».

Фото предоставлено родителями спортсменов

Открытый чемпионат проходил в Усть-Каменогорске с 30 ноября по 1 декабря. Из девяти представительниц Актау пятеро заняли призовые места.

Мы рады сообщить, что девочки вернулись не с пустыми руками. В разрядах было достаточное количество участников и пять девочек из девяти вернулись с кубками. Прошлый сезон мы открывали менее удачно. Это говорит о приросте спортивного мастерства фигуристок, о более успешной подготовке в межсезонье. Хочется уточнить, что у нас был большой перерыв в сентябре в связи с реставрацией ледовой площадки. То есть, когда все усиленно готовились к стартам, наши фигуристки находились «без льда», только на «сухой» подготовке. Еще раз скажу (и буду говорить бесконечно), что мы находимся в неравных условиях с нашими соперниками. Площадь льда, которая у нас меньше в несколько раз, имеет огромное значение в тренировочном процессе, соответственно, и в соревновательной деятельности, - рассказала тренер по фигурному катанию Мангистауской области Алена Понкратова.

По ее словам, тренировать спортсменок в условиях отсутствия профессиональных ледовых катков – занятие непростое.

Мы второй год с достоинством защищаем честь нашей области и очень надеемся на постройку стандартной ледовой площадки. На данный момент в нашем регионе, в единственной школе фигурного катания, обучаются более 50 спортсменов и, конечно, условия для подготовки конкурентноспособных фигуристов оставляют желать лучшего, - говорит тренер.

Уже завтра, 3 декабря, фигуристки отправятся на следующий турнир в Актобе, где также будут представлять Мангистаускую область и защищать спортивную честь региона.

Напомним, по последним данным, спустя 11 лет обещаний ледовый дворец в Актау планировали достроить в 2024 году. Однако, этого так и не произошло.