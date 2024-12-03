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03.12.2024, 14:46

Сабыржан Сарсенгалиев из Актау вошел в ТОП-3 мирового рейтинга по джиу-джитсу

Спорт 0 990 Наталья Вронская

Сабыржан Сарсенгалиев из Актау попал в ТОП-3 мирового рейтинга среди молодежи в весовой категории 94 килограмма по джиу-джитсу. Корреспондент Lada.kz поговорила с молодым человеком и узнала о его достижениях в этом виде спорта.

Фото из личного архива Сабыржана Сарсенгалиева
Фото из личного архива Сабыржана Сарсенгалиева

Сабыржан Сарсенгалиев занимается джиу-джитсу последние четыре года, однако в спорте молодой человек с пяти лет. Несмотря на то, что парню 19, он уже завоевал множество наград.

Начинал свою спортивную карьеру с карате (с 2010 по 2020 год) под руководством тренера Асылбека Бижанова и Мухтара Джулдасова. Являюсь трехкратным чемпионом Казахстана, финалистом Кубка Мира и призером Азии среди юношей. В 2021 году перешел в джиу-джитсу под руководством Болата Дуйсенбиева и Ерболека Кудайбергенулы. В этом виде спорта становился чемпионом Азии в Абу-Даби в 2024 году, двухкратным чемпионом Казахстана и призером чемпионата мира в эмиратах, а также призером Кубка мира в Хорватии. Одновременно с джиу-джитсу занимаюсь грэпплингом. В этом направлении завоевал титул чемпиона Казахстана и двухкратного чемпиона Азии, призером чемпионата мира под руководством Жениса Кайранова, - рассказал Сабыржан Сарсенгалиев.

В этом году в мировом рейтинге по джиу-джитсу он вошел в первую тройку спортсменов среди молодежи в весовой категории +94 килограмма.

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