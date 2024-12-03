Каратисты из Жанаозена взяли «золото» и «бронзу» чемпионата Азии

Бекзат Орынбасаров и Саламат Хамит заняли первое и третье места на чемпионате Азии по киокушинкай-кан каратэ в своих весовых категориях. Об этом сообщил тренер спортсменов Алмаз Омаргали.

Фото предоставил Бекзат Орынбасаров

В Ташкенте с 30 ноября по 1 декабря прошел чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ. В нем приняли участие около 400 спортсменов из 15 стран.

За сборную Казахстана выступали два спортсмена из Жанаозена.

Бекзат Орынбасаров, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, по итогам четырех схваток завоевал «золото» чемпионата. Саламат Хамит занял третье место в весе выше 90 килограммов.

Бекзат Орынбасаров и Саламат Хамит

Бойцы из Жанаозена на сегодняшний день живут и занимаются в Алматы, представляя местную школу. В этот раз они представляли Казахстан и выступили успешно, - заявил тренер спортсменов.

Ранее спортсмены из Актау завоевали 15 медалей на республиканском турнире по ашихара-карате, который проходил в Актобе.