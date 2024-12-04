В хищениях и вымогательстве обвиняют ФК «Каспий»

В футбольном клубе «Каспий» выявлены хищения на сумму, превышающую более 27 миллионов тенге. Средства изначально были выделены на учебно-тренировочные сборы.

Фото: Pixabay

О хищениях сегодня, 4 декабря, сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

В ходе расследования данного факта антикоррупционной службой области совместно с департаментом КНБ региона установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых, путем применения физической силы, пытались заставить работника клуба изменить показания. Более того, стали вымогать у последнего 15 миллионов тенге, - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что 3 декабря текущего года санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, а также граждан «К» и «О».

Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.