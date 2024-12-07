Тренер столичной команды набросился на судей на чемпионате по боксу в Актау

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Во время соревнований 5 декабря встретились спортсмен из Акмолинской области Дамир Ибрагимов и спортсмен из Астаны Кенесарыамир Маржикбаев. Бой завершился победой Ибрагимова Дамира со счетом 4:1.

По завершении поединка тренер Кенесарыамира Маржикпаева (Ерик Маржикпаев), выразив недовольство решением судей, стал ругаться, используя нецензурную лексику, и применил агрессию, что переросло в физическое столкновение.

Ерик Маржикпаев впоследствии принес извинения.

Казахстанская федерация бокса провела заседание Бюро Исполнительного комитета. По итогам заседания принято решение о его дисквалификации от участия в региональных, республиканских и международных соревнованиях по боксу сроком на два года за неуважительное отношение к тренерам, судьям, организаторам соревнований, а также за нарушение спортивной этики РК.

К слову, Ерик Маржикпаев является братом экс-министра спорта Ермека Маржикпаева.

Это не первое подобное поведение Ерика Маржикпаева на соревнованиях. Семь лет назад, после проигрыша своего подопечного в Астане, он также с кулаками накинулся на судейскую коллегию.

Тем временем сегодня, 7 декабря, в Актау пройдет полуфинал чемпионата Казахстана среди молодежи в 14:00. Прямой эфир можно посмотреть на странице в Instagram.