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09.12.2024, 18:09

Спортсмен из Актау установил семь мировых рекордов по силовым видам спорта

Спорт 0 3 076 Лиана Рязанцева

Спортсмен Александр Алексеев завоевал 12 золотых и одну серебряную медали по стритлифтингу на Кубке Европы «Strong Generation 4». А также установил семь мировых рекордов по силовым видам спорта.

Фото Александра Алексеева
Фото Александра Алексеева

Кубок Европы «Strong Generation 4» по силовым видам спорта проходил с 7 по 8 декабря в Алматы. В соревнованиях приняли участие спортсмены Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Спортсмен из Актау Александр Алексеев завоевал 12 золотых и одну серебряную медали по стритлифтингу, а также установил семь мировых рекордов по силовым видам спорта.

Золотые медали я завоевал в следующих дисциплинах: многоповторное двоеборье, стандартное двоеборье, классическое двоеборье, стандартное подтягивание плюс двоеборье, классическое отжимание плюс двоеборье, многоповторное отжимание плюс двоеборье, многоповторное подтягивание плюс двоеборье, стандартное отжимание плюс двоеборье, многоповторный жим лежа. А также я завоевал серебряную медаль в дисциплине стандарт, отжимание плюс двоеборье, - рассказал Александр Алексеев.

По словам спортсмена, ему также удалось установить семь мировых рекордов в таких дисциплинах, как многоповторный стритлифтинг, многоповторные подтягивания, многоповторные отжимания, а также в классическом стритлифтинге среди любителей в подтягиваниях, отжиманиях и двоеборье.

Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий в себя два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена. 

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