18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.93
542.52
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.12.2024, 16:22

Бекзад Нурдаулетов из Мангистау взял «золото» чемпионата Азии по боксу

Спорт 0 1 320 Алия Шарипова

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, одолел узбекистанца Джасурбека Юлдошева в финале чемпионата Азии, передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan/

В финальной встрече дивизиона до 86 килограммов казахстанский чемпион мира Бекзад Нурдаулетов встретился со спортсменом из Узбекистана Джасурбеком Юлдошевым.

Первый раунд прошел в равной степени. Оба бойца отрабатывали на ближней и средней дистанции. За 3 минуты Бекзад больше работал первым номером, тогда как узбекистанец старался играть от защиты и контратаковать. В первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Юлдошеву.

Во втором отрезке бойцы стали меньше защищаться и старались вкладываться в каждый удар. Из-за этого бойцы стали заметно медленнее, но не переставали пробивать серии. В этом отрезке  победу снова одержал узбекистанец.

Финальный выход на ринг был активным, несмотря на усталость. Боксеры отдали все силы на последний отрезок и выложились на полную. Бекзад в последнем промежутке попадал заметно чаще, чем его оппонент, который все чаще входил в клинч и выигрывал время на отдых. По итогам судьи отдали победу Бекзаду Нурдаулетову и вручили ему золотую медаль турнира. Джасурбек Юлдошев покинул ринг с заслуженным серебром чемпионата Азии.

В полуфинальной схватке Нурдаулетову противостоял украинский спортсмен Даниил Жасан. Первый раунд казахстанец проиграл, однако он смог реабилитироваться и нарастить преимущество. Победу раздельным решением и выход в финал завоевал Бекзад. Украинец Даниил Жасан, в свою очередь, ушел с бронзой турнира.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...