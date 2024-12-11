Бекзад Нурдаулетов из Мангистау взял «золото» чемпионата Азии по боксу

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В финальной встрече дивизиона до 86 килограммов казахстанский чемпион мира Бекзад Нурдаулетов встретился со спортсменом из Узбекистана Джасурбеком Юлдошевым.

Первый раунд прошел в равной степени. Оба бойца отрабатывали на ближней и средней дистанции. За 3 минуты Бекзад больше работал первым номером, тогда как узбекистанец старался играть от защиты и контратаковать. В первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Юлдошеву.

Во втором отрезке бойцы стали меньше защищаться и старались вкладываться в каждый удар. Из-за этого бойцы стали заметно медленнее, но не переставали пробивать серии. В этом отрезке победу снова одержал узбекистанец.

Финальный выход на ринг был активным, несмотря на усталость. Боксеры отдали все силы на последний отрезок и выложились на полную. Бекзад в последнем промежутке попадал заметно чаще, чем его оппонент, который все чаще входил в клинч и выигрывал время на отдых. По итогам судьи отдали победу Бекзаду Нурдаулетову и вручили ему золотую медаль турнира. Джасурбек Юлдошев покинул ринг с заслуженным серебром чемпионата Азии.

В полуфинальной схватке Нурдаулетову противостоял украинский спортсмен Даниил Жасан. Первый раунд казахстанец проиграл, однако он смог реабилитироваться и нарастить преимущество. Победу раздельным решением и выход в финал завоевал Бекзад. Украинец Даниил Жасан, в свою очередь, ушел с бронзой турнира.