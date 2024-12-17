Спортсмен из Жанаозена завоевал титул чемпиона Азии по смешанным единоборствам

Чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) среди юношей завершился 15 декабря в Бахрейне. Спортсмен из Жанаозена Кыдырали Балгабай стал чемпионом Азии, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Кыдырали Балгабай соревновался в весовой категории 57 кг в возрастной категории 14-15 лет. Наш спортсмен показал лучший результат и стал чемпионом.
В преддверии Дня Независимости Казахстана видеть, как поднимается наш флаг и звучит наш гимн - вызвало у меня особые патриотические чувства. В целом, мы все соревновались с мотивацией, что вернемся в страну с большой победой. Спасибо моим родителям, тренерам, друзьям и всем неравнодушным, кто поддерживал и верил в меня, — сказал Кыдырали Балгабай.
Кыдырали Балгабай с пяти лет начал заниматься спортом. За это время молодой спортсмен стал шестикратным чемпионом Казахстана и завоевал многочисленные награды на республиканских и международных турнирах. Титул чемпиона Азии — важное достижение, которое открывает перед ним возможности для участия в мировых соревнованиях.
Конечно, я осознаю, что стать победителем чемпионата Азии может не каждый. Для меня это большая ответственность и огромная честь. Теперь моя цель — защищать честь страны на мировых чемпионатах, чтобы наш флаг поднимался на них как можно чаще. Я готов постоянно тренироваться и усердно работать для достижения этой цели, — подчеркнул спортсмен.
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