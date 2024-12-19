Каратисты из Мангистау привезли 14 медалей с Кубка Республики Казахстан

Фото предоставил Дмитрий Печкин

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 11 регионов Казахстана.

Соревнования проходили в трёх разделах: «спортивное кумитэ», «ката» и «фулл-контакт».

Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области. В копилке сборной Мангистауской области, состоявшей из 17 бойцов, 14 медалей различного достоинства и четыре золотых кубка. Команду представляли два тренера: Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.

Дмитрий Печкин отметил, что сборная команда области вновь показала отличные результаты — почти каждый участник завоевал призовое место на Кубке Республики Казахстан. В этих соревнованиях состав сборной в основном состоял из опытных бойцов, хотя для детей до 11 лет в разделе «кумитэ» традиционно применялось разделение на новичков и опытных участников.

Особенно отличились девочки, их было пять, три первых места и бронзовая награда у наших спортсменок. Также отличился один из самых маленьких бойцов, выступавший в категории «новички», - семилетний Нурбулат Нурым. Кроме золотой медали и кубка, он удостоился грамоты «За самый быстрый бой»: на пятой секунде после начала Нурым заработал ваза-ари, а ещё через 15 секунд успешно и эффектно завершил поединок. Сложнее дались победы старшим ребятам, очень сильные соперники не давали расслабляться, но каждый из наших учеников постарался сделать невозможное, и все удостоились призовых мест, - рассказал Дмитрий Печкин.

Золотые медали и кубки завоевали:

Нурым Нурбулат, категория «новички»;

Софья Касымова, категория «опытные»;

Валерия Дубовицкая, категория «опытные»;

Диана Азаматкызы, раздел «фулл-контакт».

Серебряными призерами стали:

Жансери Койсары, категория «новички»;

Диас Асылгазиев, категория «новички».

«Бронзы» удостоились:

Омар Газиз, категория «опытные»;

Бейбарыс Бітім, категория «опытные»;

Адина Борашева, категория «опытные»;

Әділ Бурибек, раздел «фулл-контакт»;

Диана Азаматкызы, раздел «кумитэ»;

Ерасыл Шораев, раздел «кумитэ»;

Еркебулан Назарадин, раздел «кумитэ»;

Алихан Газиз, раздел «фулл-контакт».

Я доволен своими учениками, несмотря на то, что ожидал более высоких наград и большего количества медалей. Данный турнир - это уровень чемпионата Казахстана, что говорит само за себя. Но это важный и нужный урок для моих бойцов, мотивация стать лучше и сильнее. Без поражений не бывает больших побед, каждый должен пройти свой путь проб и ошибок. Мои ученики знают это и умеют побеждать, а если проигрывают, то достойно, извлекая из этого уроки, с обязательной работой над ошибками, становясь ещё эффективнее в дальнейшем. Это вызывает у меня уважение к ребятам и гордость за своих учеников, - поделился впечатлениями от турнира главный тренер сборной, Дмитрий Печкин.

В ближайшее время, в преддверии Нового года, пройдет экзамен на цветные пояса, после которого многие бойцы перейдут из категории «новички» в разряд «опытных».