Каратисты из Мангистау привезли 14 медалей с Кубка Республики Казахстан

Кубок Республики Казахстан по ашихара-карате AIKO завершился в Астане 17 декабря. В копилке мангистауских бойцов 14 медалей разного достоинства и четыре золотых кубка, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.
В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 11 регионов Казахстана.
Соревнования проходили в трёх разделах: «спортивное кумитэ», «ката» и «фулл-контакт».
Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области. В копилке сборной Мангистауской области, состоявшей из 17 бойцов, 14 медалей различного достоинства и четыре золотых кубка. Команду представляли два тренера: Дмитрий Печкин и Андрей Шорин.
Дмитрий Печкин отметил, что сборная команда области вновь показала отличные результаты — почти каждый участник завоевал призовое место на Кубке Республики Казахстан. В этих соревнованиях состав сборной в основном состоял из опытных бойцов, хотя для детей до 11 лет в разделе «кумитэ» традиционно применялось разделение на новичков и опытных участников.
Особенно отличились девочки, их было пять, три первых места и бронзовая награда у наших спортсменок. Также отличился один из самых маленьких бойцов, выступавший в категории «новички», - семилетний Нурбулат Нурым. Кроме золотой медали и кубка, он удостоился грамоты «За самый быстрый бой»: на пятой секунде после начала Нурым заработал ваза-ари, а ещё через 15 секунд успешно и эффектно завершил поединок. Сложнее дались победы старшим ребятам, очень сильные соперники не давали расслабляться, но каждый из наших учеников постарался сделать невозможное, и все удостоились призовых мест, - рассказал Дмитрий Печкин.
Золотые медали и кубки завоевали:
Серебряными призерами стали:
«Бронзы» удостоились:
Я доволен своими учениками, несмотря на то, что ожидал более высоких наград и большего количества медалей. Данный турнир - это уровень чемпионата Казахстана, что говорит само за себя. Но это важный и нужный урок для моих бойцов, мотивация стать лучше и сильнее. Без поражений не бывает больших побед, каждый должен пройти свой путь проб и ошибок. Мои ученики знают это и умеют побеждать, а если проигрывают, то достойно, извлекая из этого уроки, с обязательной работой над ошибками, становясь ещё эффективнее в дальнейшем. Это вызывает у меня уважение к ребятам и гордость за своих учеников, - поделился впечатлениями от турнира главный тренер сборной, Дмитрий Печкин.
В ближайшее время, в преддверии Нового года, пройдет экзамен на цветные пояса, после которого многие бойцы перейдут из категории «новички» в разряд «опытных».
Комментарии0 комментарий(ев)