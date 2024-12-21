Пловцы из Актау завоевали медали на чемпионате мира в Дубае

На чемпионате мира по плаванию на открытой воде юные актауские спортсмены удостоились четырех наград. Результатами поделилась временно исполняющая обязанности руководителя детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту (ДЮСШ) Мадина Танбаева.

Фото предоставили спортсмены

Чемпионат мира «Oceanman World Final Championship» проходил с 12 до 19 декабря на пляже Kite Beach в Дубае. Участниками стали более 2000 спортсменов из 90 стран мира, что подчеркивает высокий международный статус и популярность этого события.

На дистанции 500 метров актауским спортсменам удалось выиграть четыре медали.

Так, 14-летний Асхат Аженгали и 12-летний Давид Сапычев завоевали «серебро», а 13-летняя Полина Пискун и 14-летний Алмат Байтемиров заняли третьи места.

Серебряный призер Асхат Аженгали

Кроме этого в копилке наших пловцов на той же полукилометровой дистанции четыре четвертых места (Анель Нурмагамбетова, Дарина Борадзова, Данияр Айжанов и Роберт Капралов), два шестых места (Геннадий Паршин и Маргарита Козлова), два девятых места (Татьяна Федорова, Керим Сырым) и два 10-х места (Ариана Дмитриева и Темирхан Нуржанулы).

Братья Нургиса и Нурали Жангалиевы

Жанерке Тугельбаева

Стоит отметить, что спортсменам, занявшим с 1 по 10 места, не нужно проходить квалифицированный турнир. В следующем году им придет приглашение на чемпионат мира.

Занимаются пловцы под руководством трех наставников – это старший тренер Анаталоий Ни, Мирадж Ертлевов и Аян Жанбырбаев в бассейне ТРК «Актау» и в ДЮСШ по парусному спорту.

Тренерский состав выражает благодарность федерации водных видов спорта Мангистауской области в лице ее руководителя Амангуль Жалгасовой.