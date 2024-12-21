18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.86
544.34
5.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.12.2024, 11:23

Пловцы из Актау завоевали медали на чемпионате мира в Дубае

Спорт 0 1 893 Сергей Кораблев

На чемпионате мира по плаванию на открытой воде юные актауские спортсмены удостоились четырех наград. Результатами поделилась временно исполняющая обязанности руководителя детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту (ДЮСШ) Мадина Танбаева.

Фото предоставили спортсмены
Фото предоставили спортсмены

Чемпионат мира «Oceanman World Final Championship» проходил с 12 до 19 декабря на пляже Kite Beach в Дубае. Участниками стали более 2000 спортсменов из 90 стран мира, что подчеркивает высокий международный статус и популярность этого события.

На дистанции 500 метров актауским спортсменам удалось выиграть четыре медали.

Так, 14-летний Асхат Аженгали и 12-летний Давид Сапычев завоевали «серебро», а 13-летняя Полина Пискун и 14-летний Алмат Байтемиров заняли третьи места.

Серебряный призер Асхат Аженгали

Кроме этого в копилке наших пловцов на той же полукилометровой дистанции четыре четвертых места (Анель Нурмагамбетова, Дарина Борадзова, Данияр Айжанов и Роберт Капралов), два шестых места (Геннадий Паршин и Маргарита Козлова), два девятых места (Татьяна Федорова, Керим Сырым) и два 10-х места (Ариана Дмитриева и Темирхан Нуржанулы).

Братья Нургиса и Нурали Жангалиевы

Жанерке Тугельбаева

Стоит отметить, что спортсменам, занявшим с 1 по 10 места, не нужно проходить квалифицированный турнир. В следующем году им придет приглашение на чемпионат мира. 

Занимаются пловцы под руководством трех наставников – это старший тренер Анаталоий Ни, Мирадж Ертлевов и Аян Жанбырбаев в бассейне ТРК «Актау» и в ДЮСШ по парусному спорту.

Тренерский состав выражает благодарность федерации водных видов спорта Мангистауской области в лице ее руководителя Амангуль Жалгасовой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...