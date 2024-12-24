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24.12.2024, 15:05

Моряк из Актау стал лучшим в Вооруженных силах страны по итогам года

Спорт 0 1 883 Наталья Вронская

В Астане победители боевого состязания Вооруженных сил, показавшие лучшие результаты в служебной деятельности, получили награды из рук министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, сообщает lada.kz по информации пресс-службы Актауского гарнизона. 

фото пресс-службы Актауского гарнизона Министерства Обороны Республики Казахстан
фото пресс-службы Актауского гарнизона Министерства Обороны Республики Казахстан

За умелое управление вверенным экипажем, успешное участие в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр и в международном оперативно-тактическом командно-штабном учении «Бірлестік-2024» лучшим определен командир ракетно-артиллерийского судна «Урал» войсковой части 21814 капитан 3 ранга Шахрух Абдуразаков

Шахрух Абдуразаков родился 10 декабря 1992 года в городе Шымкент, и с самого детства мечтал стать военным моряком. Хотя в родном городе не было моря, юного Шахруха привлекала белая форма моряков, которую он видел лишь по телевизору. Его стремление стать частью Военно-морских сил Казахстана было настолько сильным, что он решил посвятить свою жизнь службе на море.

«В 2007 году он поступил в Республиканскую военную школу имени Героя Советского Союза генерала-майора Сабира Рахимова, которую окончил с отличием. Следующим шагом на пути к своей мечте стал Азербайджанский Высший Военно-морской институт имени Гейдара Алиева,  который Шахрух также закончил с красным дипломом. Это было важное достижение, которое позволило ему вступить в ряды Военно-морских сил Республики Казахстан. В 2014 году Шахрух Абдуразаков начал свою службу в Военно-морских силах Казахстана в должности командира группы ракетно-артиллерийского корабля «Орал», а затем прошел через различные специальности, продолжая свою карьеру на флоте. В настоящее время он является командиром этого же корабля», - рассказал представитель пресс-службы Актауского гарнизона майор Нурбол Шалабаев. 

За годы службы Шахрух стал  профессионалом своего дела, приняв участие в нескольких крупных международных учениях, таких как «Центр-2015», «Батыс-2018», «Отпантау-2021», «Хазри-2023» и «Бірлестік-2024». Принимал участие в международных армейских играх, в том числе в таких странах, как Россия, Иран и Азербайджан.

Кроме того, Шахрух многократно проходил повышение квалификации за пределами страны, в Королевстве Бахрейн, Турции и России. Эти поездки способствовали его профессиональному росту.

За годы службы Абдуразаков подготовил более тысячи молодых матросов, и его достижения были высоко оценены. В этом году он был награжден высокой наградой для военнослужащих — званием «Теңіз тарланы», которое вручил ему Министр обороны. Шахрух подчеркивает, что это достижение — результат труда не только его самого, но и всего его экипажа, с которым он прошел все испытания.

«Я с детства мечтал стать военным моряком, хотя у нас в городе не было моря и кораблей, я смотрел по телевизору и восхищался, насколько же красива их белая форма. Шел к мечте, учился, повышал свою квалификацию.  На данный момент с честью и достоинством более 10 лет прохожу службу в рядах Военно-морских сил.  В этом году я получил из рук Министра обороны высокое звание для военнослужащих «Теңіз тарланы». Это не только моя заслуга, но и заслуга всего экипажа, и моего коллектива. На этом я не остановлюсь. Эта награда вдохновила меня, и я хочу выразить благодарность всем организаторам, которые оценили наш труд. Хочу сказать будущим защитникам нашей Родины: армия — это то место, где вы учитесь быть самостоятельными, решительными и смелыми», — делится своими мыслями капитан 3 ранга Шахрух Абдуразаков.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Поздравляю моряка из Актау, который родом из Шымкента! А так конечно было бы странно если бы звание «Теңіз тарланы» вручили бы солдату к примеру из Алматы.., хотя в приницпе возможно даже и такое, "это же Казахстан, детка".
24.12.2024, 12:12
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