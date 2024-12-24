В Мангистау четыре «Комфортные школы» готовы принять учеников

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Сегодня, 24 декабря, аким области Нурдаулет Килыбай ознакомился с текущим состоянием школы, построенной в 33 микрорайоне Актау. Учебное заведение на 1200 мест оборудовано в соответствии с современными требованиями и обеспечивает все необходимые условия для получения учащимися качественного образования. Объект полностью готов к приему детей в 3-й четверти.

Кроме того, новые школы в рамках национального проекта расположены в 19 и 17 микрорайонах города Актау, а также в микрорайоне «Хазар» села Батыр Мунайлинского района. К своей работе эти школы приступят в январе 2025 года. В настоящее время принимаются меры по организации образовательного процесса.

Аким области Нурдаулет Килыбай дал положительную оценку качеству строительства и оснащения новых школ, подчеркнув, что повышению уровня образования следует уделить особое внимание.