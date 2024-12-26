«Каспий» пробился в ¼ финала кубка РК по футзалу

Наша местная команда обеспечила себе путевку в 1/4 финала кубка РК, передает пресс-служба футзального клуба «Каспий».

Фото предоставила пресс-служба футзального клуба «Каспий»

В групповом этапе, который прошел с 21 по 24 декабря в Актау на поле спорткомплекса «BS Arena», участвовало 16 команд.

Набрав шесть очков, «Каспий» обеспечил себе путевку в 1/4 финала, куда пробились еще семь команд - это «Кайрат», «Семей», «Актобе», «Аят», «Астана», «Байтерек» и «Ордабасы».

Нашим соперником в ¼ финала станет команда «Аят» из Рудного. Матч запланирован в следующем году 19 февраля в Актау.