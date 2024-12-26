В отношении бывшего директор ФК «Каспий» проводится досудебное расследование

Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ «Футбольный клуб «Каспий», сообщает lada.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

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Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ «Футбольный клуб «Каспий» и представителей деструктивной религиозной среды.

Они подозреваются в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере с применением насилия. При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны на основании ст.128 УПК и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.

Досудебное расследование продолжается.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в футбольном клубе «Каспий» выявлены хищения на сумму, превышающую более 27 миллионов тенге. Задержан бывший руководитель.