Актауский «Каспий» обыграл футболистов в Шымкенте

В рамках Премьер-лиги РК по футзалу «Каспий» встретился с шымкентским «Ордабасы».

Фото предоставила пресс-служба футзального клуба «Каспий»

Как сообщает пресс-служба футзального клуба «Каспий», вечером 28 декабря в Шымкенте прошел матч 13 тура.

В начале матча на 5-ой минуте хозяева в лице нападающего Гильерме Де Араужо Фалькао забили первый мяч в наши ворота.

Уже на 18-ой минуте отличился нападающий «Каспия» Ерлан Каракулов, который успешно сравнял счет. Во втором тайме авторами еще двух голов стали защитник Александр Лукин и нападающий Александр Серегин.

Таким образом игра звершилась со счетом 3:1 в нашу пользу.

Стоит отметить, что вратарь нашей команды Ақжол Қайратұлы сделал больше 10 сейвов и умело отразил пенальти.