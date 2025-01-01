Актауская шахматистка не сумела войти в список призеров чемпионата мира

На чемпионате мира по шахматам в дисциплине «блиц» Бибисара Асаубаева не смогла войти в список призеров. Об этом сообщает информационный портал Zakon.kz .

Фото со страницы Бибисары Асаубаевой в Instagram

В Нью-Йорке (США) 1 января завершился чемпионат мира по шахматам в дисциплине блиц. По результатам этого турнира шахматистка Бибисара Асаубаева не сумела войти в список призеров.

За выход в полуфинал американского турнира Бибисара уступила китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:1,5, которая далее добралась до финала. Но в решающем матче она проиграла своей соотечественнице – Цзюй Вэньцзюнь.

«Бронзу» мирового первенства увезли российская шахматистка Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали из Индии.

В итоге лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева закончила оба турнира в Нью-Йорке в топ-8.