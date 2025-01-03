Туман футбола: кто новый директор и главный тренер актауского «Каспия»?

В конце года сменился главный тренер «Каспия», а также директор клуба. Что известно на сегодняшний день, расскажет корреспондент Lada.kz.

Фото футбольного клуба «Каспий»

После ухода главного тренера «Каспия» Куаныша Кабдулова в декабре клуб возглавил Ринат Алюетов, целью которого был выход команды в Премьер-Лигу Казахстана. Спустя неделю в клубе сообщили, что его увольняют.

Нуржан Жалгасбаев и Ринат Алюетов на подписании договора 9 декабря

Позже от директора «Каспия» Нуржана Жалгасбаева стало известно, что он передает дела и должность новому руководителю Нуртасу Кургулину.

На сегодня, 2 января, в пресс-службе футбольного клуба «Каспий» сообщили, что эта информация пока неофициальная. После совещания 8 января станут известны имена директора и главного тренера клуба.