Турнир по футзалу «QALA KUBOGY-2025» пройдет в Актау

В Актау 4 и 5 января состоится турнир по футзалу «QALA KUBOGY-2025», в котором примут участие четыре команды, ставшие победителями в 2024 году. Об этом сообщает общественное объединение «MANGYSTAU FUTBOL LIGASY».
Любителей футбола приглашают на футбольный турнир «QALA KUBOGY-2025», который пройдет в Актау 4 и 5 января.
В турнире примут участие четыре команды:
Организаторами турнира являются федерация футбола Мангистауской области и общественное объединение «MANGYSTAU FUTBOL LIGASY».
Игры будут проходить в спортивном зале «BS Arena» в 40 микрорайоне.
Билеты можно приобрести на сайте Tiketon.kz.
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