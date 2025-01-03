Новые назначения в спортивных учреждениях Мангистау

Назначены новые руководители: Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас Батыр» и Мангистауской областной школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта.

Коллаж автора. Слева направо: Сунгат Жубаткан, Жомарт Кобланов. Фото: управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Решением управления физической культуры и спорта региона новым руководителем Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас Батыр» назначен Сунгат Жубаткан.

Сунгат Жубаткан родился в 1998 году в селе Шетпе. Окончил спортивную школу-интернат для одаренных детей имени К. Мунайтпасова в Астане, а затем получил образование в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в Алматы по специальностям «Физическая культура и спорт» и «Юриспруденция».

Многократный чемпион Азии, Европы, Казахстана по дзюдо. Бронзовый призер Всемирных Универсиад и Кубка мира, а также мастер спорта международного класса. Многократный чемпион Азии и чемпионата РК по самбо. Обладатель серебряных и бронзовых наград чемпионата мира.

С 2018 по 2024 год Сунгат Жубаткан занимал должность вице-президента общественного объединения Мангистауской областной федерации самбо.

В 2020-2023 годах работал методистом в Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр».

С 2023 по 2024 годы занимал аналогичную должность в КГУ «ДЮСШ» Актауской городской теннисной школы.

С марта по август 2024 года исполнял обязанности спортивного директора федерации самбо Мангистауской области.

С августа 2024 года по настоящее время является президентом Мангистауской областной федерации рукопашного боя. С сентября по декабрь 2024 года занимал должность директора Костанайской областной спортивной школы.

Также решением управления физической культуры и спорта Мангистауской области новым руководителем КГУ «Мангистауская областная школа высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта» назначен Жомарт Кобланов.

Жомарт Кобланов является мастером спорта Республики Казахстан по дзюдо и самбо. Он удостоен звания чемпиона Казахстана по дзюдо, а также стал обладателем Кубков Азии и Европы. Жомарт Кобланов имеет множество грамот и благодарственных писем.

Жомарт Кобланов родился в селе Шетпе Мангистауского района и в 2012 году окончил среднюю школу №2 имени Берекета Жумалиева.

В 2016 году завершил обучение в Академии «Казахский спорт и туризм» в Алматы, получив квалификацию тренера по дзюдо.

Свою профессиональную карьеру Жомарт начал в 2016 году в должности тренера отделения дзюдо в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр».

С 2018 по 2023 годы занимал пост вице-президента Мангистауской областной федерации самбо. В 2023 году исполнял обязанности заместителя руководителя по учебной работе.

С апреля по декабрь 2024 года работал руководителем региональной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

В декабре 2024 года Жомарт Кобланов был избран президентом Мангистауской областной федерации универсальных единоборств (Unifight).