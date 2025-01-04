18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.01.2025, 13:24

Бибисара Асаубаева предложила изменить правила чемпионата мира по блицу

Спорт 0 2 238 Наталья Вронская

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала разделение первого места между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сообщает Meta-ratings.kz.
.

фото из личного аккаунта Бибисары Асаубаевой в Instagram @bibisarachess
фото из личного аккаунта Бибисары Асаубаевой в Instagram @bibisarachess

Скажу как шахматистка, играть 31-го числа неприятно, а учитывая, какое у них было напряжение, и что они играли часов пять, их понять можно. Думаю, имело смысл в правилах прописать армагеддон, и такой ситуации бы не возникло, - сказала Асаубаева в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 1 января завершился чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке. Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий не смогли выявить победителя и разделили первое место. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Сама Бибисара не сумела войти в список призеров. За выход в полуфинал американского турнира казахстанка уступила китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:1,5, которая далее добралась до финала. Но в решающем матче она проиграла своей соотечественнице – Цзюй Вэньцзюнь. «Бронзу» мирового первенства увезли российская шахматистка Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали из Индии. В итоге лидер женской сборной Казахстана закончила оба турнира в Нью-Йорке в топ-8.

Справочно:

Армагеддон в шахматах – решающая партия матча, последняя. Проводится тогда, когда все предыдущие этапы матча победителя не выявили. Например, основные четыре партии завершились со счетом 2:2, тай-брейки закончились: 1:1 в рапиде и 1:1 в блице. Тогда и назначается последний и решительный бой – армагеддон.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
xerox
xerox
Раздражает уже
04.01.2025, 17:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...