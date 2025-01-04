Бибисара Асаубаева предложила изменить правила чемпионата мира по блицу

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала разделение первого места между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сообщает Meta-ratings.kz . .

фото из личного аккаунта Бибисары Асаубаевой в Instagram @bibisarachess

Скажу как шахматистка, играть 31-го числа неприятно, а учитывая, какое у них было напряжение, и что они играли часов пять, их понять можно. Думаю, имело смысл в правилах прописать армагеддон, и такой ситуации бы не возникло, - сказала Асаубаева в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 1 января завершился чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке. Норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий не смогли выявить победителя и разделили первое место. Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Сама Бибисара не сумела войти в список призеров. За выход в полуфинал американского турнира казахстанка уступила китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:1,5, которая далее добралась до финала. Но в решающем матче она проиграла своей соотечественнице – Цзюй Вэньцзюнь. «Бронзу» мирового первенства увезли российская шахматистка Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали из Индии. В итоге лидер женской сборной Казахстана закончила оба турнира в Нью-Йорке в топ-8.

Справочно:

Армагеддон в шахматах – решающая партия матча, последняя. Проводится тогда, когда все предыдущие этапы матча победителя не выявили. Например, основные четыре партии завершились со счетом 2:2, тай-брейки закончились: 1:1 в рапиде и 1:1 в блице. Тогда и назначается последний и решительный бой – армагеддон.