Скончался врач ФК «Каспий» Аскар Кусманов

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Футболисты «Каспия» простились с врачом своей команды, который ушел из жизни сегодня, 8 января.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким врача нашей команды Аскара Мусаевича Кусманова!, - сказано в публикации официального Instagram клуба.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о кончине фотографа баскетбольного клуба «Каспий» Вадима Крючкова.