Скончался врач ФК «Каспий» Аскар Кусманов

Скончался врач «Каспия». Трагическую весть сообщил футбольный клуб, выразив глубокие соболезнования семье и близким Аскара Мусаевича Кусманова.
Футболисты «Каспия» простились с врачом своей команды, который ушел из жизни сегодня, 8 января.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким врача нашей команды Аскара Мусаевича Кусманова!, - сказано в публикации официального Instagram клуба.
Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о кончине фотографа баскетбольного клуба «Каспий» Вадима Крючкова.
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