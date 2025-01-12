Невероятное упорство: спортсмены из Мангистау впервые станут участниками Зимних Азиатских игр

Впервые в истории региона спортсмены из Мангистау стали участниками Зимних Азиатских игр. Об этом сообщает Федерация фигурного катания области.

Фото: Федерация фигурного катания Мангистауской области

Актауские спортсмены Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев выступят в категории танцев на льду по фигурному катанию на коньках на Х Зимних Азиатских играх. Спортивное мероприятие пройдет с 7 по 14 февраля текущего года в городе Харбин (Китай).

Пара выступает вместе с 2016 года. В настоящее время наши спортсмены проводят подготовку в Мадриде, Испания, с квалифицированными тренерами.

Примечательно, что несмотря на отсутствие в Мангистауской области государственного профессионального катка, зимние виды спорта не перестают развиваться.

Так, пять девочек из Актау, принявших участие в Открытом чемпионате Кубка акима Усть-Каменогорска, завоевали медали различного достоинства.

Также напомним, по последним данным, спустя 11 лет обещаний ледовый дворец в Актау планировали достроить в 2024 году. Однако этого так и не произошло.