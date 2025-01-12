Баскетбольный клуб «Каспий» сыграет с командой «Тобол» в Актау

Мужская команда «Каспия» примет дома соперников баскетбольного клуба «Тобол». Жителей и гостей города 13 и 14 января приглашают посмотреть матчи. Об этом сообщает пресс-служба БК «Каспий».

Фото: instagram.com/bccaspiy/

Игры состоятся 13 и 14 января в спортивном комплексе «Halyk Arena» по адресу: 17 микрорайон, здание №9.

Вход для всех желающих свободный. Начало матчей в 19:00 часов.

Стоит отметить, что последние игры «Каспий» провел с «Алматинским Легионом». Первая встреча завершилась со счетом 72:74 в пользу противника, вторая – со счетом 91:68 – победой актауского клуба.