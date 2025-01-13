«Как в подвале»: на критику в проведении турнира по борьбе ответили в федерации в Актау

Блогер Бекзат Жортанов опубликовал видео с областных соревнований по борьбе, где жестко высказался об условиях проводимого турнира. Что ответили в федерации, в материале Lada.kz .

Коллаж TengriSport

На видео блогер говорит, что соревнования по олимпийскому виду спорта проходят «как в подвале». Также он выступил с критикой условий в местной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по борьбе. С его слов, здесь не появилось ничего нового со времен СССР.

Корреспондент Lada.kz связался с областным управлением физической культуры и спорта в лице руководителя отдела высшего спортивного мастерства Рысгуль Тугельбаевой, которая предоставила контактные данные президента Мангистауской Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Каната Озганбаева. Он, к сожалению, на момент обращения был не в сети и его телефон отключен.

На повторный вопрос в управлении спорта Рысгуль Тугельбаева ответила, что находится в отпуске и помочь ничем не может. Она поделилась телефонным номером руководителя отдела массового спорта Еркина Орынбасарова. Он также не на связи, как и сам глава управления Максат Мукаш.

Пришлось прибегнуть к заимствованию комментария у издания-коллеги Tengri Sport, который им предоставил исполнительный директор федерации греко-римской, вольной и женской борьбы по Мангистауской области Нурсултан Амандык.