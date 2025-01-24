Жителей и гостей Актау приглашают на чемпионат РК по самбо

Чемпионат Республики Казахстан по спортивному и боевому самбо среди взрослых пройдет в Актау на этой неделе. Об этом сообщает Федерация самбо и дзюдо Мангистауской области.

Фото: @sambo.qazaqstan / Instagram

Чемпионат пройдет с 25 по 27 февраля. Лучшие спортсмены страны соберутся в спорткомплексе «Мангистау арена», расположенном в 33 микрорайоне областного центра.

Вход для всех желающих – свободный.

Представители Мангистауской области надеются на поддержку соотечественников, и ждут жителей и гостей региона каждый день соревнований с 10:00 часов.