Футболисток для участия в чемпионате страны набирают в Актау

Просмотр кандидаток пройдет в предстоящее воскресенье, сообщили в пресс-слубе футбольного клуба «Каспий».

Воспитанницы СДЮШОР по футболу. Фото из архива Lada.kz

Футбольный клуб приглашает на отбор девушек и девочек 2007-2008, 2009-2010 годов рождения.

Будут рассмотрены кандидаты для дальнейшей подготовки и участию в чемпионате РК среди футбольных центров и академий на сезон 2025 года.

Правила отбора:

Справка от врача о разрешении заниматься футболом. Тренировочная форма.

Просмотр состоится 2 февраля в 12:00 на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне.

Контактный номер: +7 (707) 388-67-88 (Заслуженный тренер по футболу РК Анварбек Санбаев (категория «А» УЕФА)).