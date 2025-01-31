Дзюдоистка из Мангистау привезла серебро с чемпионата Казахстана

В Уральске состоялся чемпионат Казахстана по дзюдо среди юношей и девушек. Мангистауская спорстменка завоевала на нем почетное второе место.

Фото @judo_center_mangystau / Instagram

Как сообщает Olympic.kz, чемпионат собрал около 900 молодых спортсменов из 17 областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента.

На чемпионате Казахстана по дзюдо среди юниоров, прошедшем в Уральске, спортсменка из Мангистауской области Улдана Ходжаназарова заняла второе место в весовой категории до 70 килограммов, - сообщили Lada.kz в центре дзюдо Мангистауской области.

Отмечается, что этот турнир стал важным этапом в подготовке к спортивному сезону 2025 года, по его итогам будут сформированы новые составы сборных команд.

По результатам индивидуальных соревнований в медальном зачете победу одержала команда Шымкента, завоевавшая три золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

На втором месте оказалась команда Алматы (три золотых, одна серебряная, одна бронзовая награды), а замкнули тройку призеров спортсмены из Карагандинской области (три золотых и три бронзовых медали).

В последний день чемпионата спортсмены определили лучшую команду в смешанных командных соревнованиях. В этой дисциплине Атырауская область стала победительницей ЧРК. Сборная Алматы завоевала серебряную медаль, а Астана и Карагандинская область разделили бронзовые медали.