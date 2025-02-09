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09.02.2025, 12:55

В Мангистау создана федерация паратхэквондо

Спорт 0 754 Наталья Вронская

 В регионе начала свою работу Федерация по паратхэквондо, которая будет готовить спортсменов с ограниченными возможностями к соревнованиям, а также улучшать их показатели по общему состоянию здоровья, сообщает mangystautv.kz.

Иллюстративное фото с сайта activeplanet.com
Иллюстративное фото с сайта activeplanet.com

Уже сегодня, по словам организаторов, в регионе достаточно много параспортсменов, добившихся выдающихся результатов в тхэквондо. Один из них, Асхат Юсупов, уроженец Бейнеуского района. Он является неоднократным чемпионом страны и членом национальной сборной Казахстана. Завоевал титул победителя чемпионата Азии.

 Мы активно готовимся к чемпионату Казахстана, который пройдет осенью, а затем нас ждут международные соревнования. В нашем регионе паратхэквондо уже давно стремительно развивается. В спортивных залах созданы все необходимые условия для занятий. И мы в свою очередь предоставляем возможности каждому желающему, - сказал многократный чемпион страны по паратхэквондо Асхат Юсупов.

Количество людей с ограниченными возможностями, стремящихся заниматься олимпийским видом спорта растет. Создание Федерации обеспечит им возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях, где главной идеей адаптивного тхэквондо будет создание безопасной среды, где каждый человек может улучшать свои личные данные: развивать силу, координацию и научиться обороняться.

Наша цель создать комфортные условия для граждан с ограниченными возможностями, вовлекая их в массовый спорт, поскольку это олимпийский вид спорта, мы стремимся к тому, чтобы подготовить будущих олимпийских и азиатских чемпионов, - сказал глава федерации паратхэквондо Канагат Суйебаев.

Секция по паратхэквондо успешно функционирует в Актау и Бейнеуском районе. Отмечается, что в планах у федерации открыть филиалы и в других населенных пунктах региона. Тренеров будут отправлять на повышение квалификации, а для спортсменов регулярно будут организовывать учебно-тренировочные сборы.  

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