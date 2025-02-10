Баскетболистки «Каспия» удачно сыграли в Щучинске

С 7 по 12 февраля в Щучинске проходят матчи общего тура ХХХІII чемпионата РК по баскетболу среди женских команд Национальной лиги. Наша команда проводит четыре встречи в рамках этого тура в Щучинске, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Каспий».

Фото пресс-службы баскетбольного клуба «Каспий»

В первой игре, которая прошла 7 февраля, соперником «Каспия» стала команда «Туран» из Туркестанской области.

Игра выдалась напряженной, но, к сожалению, наша команда уступила с минимальным отставанием – 59:64.

Второй матч с баскетболистками «Ertis» из Павлодара оказался удачным. Наши девушки проявили характер и упорство, одержав победу с итоговым счетом 63:58.

Во вторник, 11 февраля, «Каспий» встретится с женской командой баскетбольного клуба «Tigers» из Астаны, а на следующий день сыграет с «Окжетпес» из Акмолинской области.