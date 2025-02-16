С какими футболистами заключил контракт актауский «Каспий»?

Футбольный клуб «Каспий» объявил о подписании контрактов с 11 игроками.

Фото пресс-службы местного футбольного клуба

Первым футболистом, с кем подписал контракт местный клуб, стал 32-летний полузащитник Бауыржан Байтана. Ранее он играл в столичном «Женисе» в Кубке Лиги.

Следующий игрок нашей команды – 24-летний Бакдаулет Конлимкос. Он является воспитанником актауского футбола. В прошлом сезоне играл за «Окжетпес» из Кокшетау.

А вот 29-летний защитник Касымжан Таипов продлил контракт с актауским «Каспием», в котором он играет с марта прошлого года.

29-летний Самат Шамши - новый полузащитник «Каспия». До этого он выступал за туркестанский «Туран».

Вратарь Нурлыбек Аязбаев 34 лет также продлил контракт с «Каспием».

Нападающий Ерлан Кадырбаев, которому 33 нгода, аналогично продолжил срок пребывания в «Каспие».

Продлил контракт 28-летний полузащитник Бекзат Кабылан.

«Каспий» объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим Мирасом Турлыбеком, являющегося воспитанником павлодарской школы футбола.

Экс-игрок «Жетысай» – 18-летний Ернар Коспаев – стал новым полузащитником ФК.

Место защитника занял 27-летний Егор Алишаускас, представлявший ранее «Шахтер».

Нашу команду будет представлять еще один защитник, 18-летний Тимур Курбанов, игравший в прошлом сезоне за «Хан-Тенгри».

Напомним, ранее в футбольном клубе «Каспий» объявили о новом тренерском составе.