Боксерша из Мангистау завоевала бронзовую медаль на международном турнире

Спортсменка из Мангистау Кымбат Габидолла завоевала «бронзу» на XII международном турнире на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибрагимова в Алматы. Об этом сообщил тренер девушки Жарас Калимов.
С 13 по 18 февраля 2025 года в Центре олимпийской подготовки в Алматы проходил международный турнир по боксу среди девушек на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибрагимова.
В нем приняли участие представители молодежи 2007–2008, 2009–2010 годов рождения из всех регионов страны.
Спортивную честь Мангистау защищали воспитанницы тренера Жараса Калимова.
От команды Мангистауской области удачно выступила Кымбат Габидолла в весовой категории 66 кг. Проведя три упорных боя, она завоевала бронзовую медаль. Выражаем благодарность областному управлению физической культуры и спорта и федерации бокса области за поддержку спортсменов. Хочу отметить, что с каждым годом в нашем регионе очень хорошо развивается женский бокс, — сказал Жарас Калимов.
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