Боксерша из Мангистау завоевала бронзовую медаль на международном турнире

Спортсменка из Мангистау Кымбат Габидолла завоевала «бронзу» на XII международном турнире на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибрагимова в Алматы. Об этом сообщил тренер девушки Жарас Калимов.

Фото Жараса Калимова

С 13 по 18 февраля 2025 года в Центре олимпийской подготовки в Алматы проходил международный турнир по боксу среди девушек на призы олимпийского чемпиона Ермахана Ибрагимова.

В нем приняли участие представители молодежи 2007–2008, 2009–2010 годов рождения из всех регионов страны.

Спортивную честь Мангистау защищали воспитанницы тренера Жараса Калимова.