Боксеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате Казахстана

Спортсмены из Мангистауской области завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Казахстана по боксу среди взрослых U-22, который завершился 18 февраля в Талдыкоргане. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 12 по 18 февраля в Талдыкоргане проходил чемпионат Казахстана по боксу среди взрослых U-22. Турнир стал важным этапом формирования новой экспериментальной сборной Казахстана в возрастной категории 18-22 лет.

В соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов из всех областей Казахстана.

Нашу область представляли воспитанники заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, тренера Берика Абдрахманова. От Мангистауской области на чемпионате работал судья IBA три звезды, член судейской комиссии Республики Казахстан, мастер спорта по боксу Руслан Бибуев.

В копилке сборной Мангистау две серебряные и одна бронзовая медали.

Второе место заняли Ниязбай Адайбек в весовой категории 60 кг и Кадыр Агажан в весе 71 кг.

Бронзовым призером чемпионата стал Сералы Жолмаганбет в весе 63,5 кг.

Спортсмены продемонстрировали достойный уровень подготовки, однако им еще есть над чем работать и к чему стремиться. Выражаю искреннюю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку боксеров. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, а также тренерам, которые вкладывают максимум усилий в своих подопечных, помогая им совершенствоваться и добиваться высоких результатов, - сказал Руслан Бибуев.

Тренер команды Берик Абдрахманов отметил, что спортсмены выступили достойно.