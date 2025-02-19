18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.02.2025, 10:23

Боксеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате Казахстана

Спорт 0 1 948 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистауской области завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Казахстана по боксу среди взрослых U-22, который завершился 18 февраля в Талдыкоргане. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Фото предоставил Руслан Бибуев
Фото предоставил Руслан Бибуев

С 12 по 18 февраля в Талдыкоргане проходил чемпионат Казахстана по боксу среди взрослых U-22. Турнир стал важным этапом формирования новой экспериментальной сборной Казахстана в возрастной категории 18-22 лет.

В соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов из всех областей Казахстана.

Нашу область представляли воспитанники заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, тренера Берика Абдрахманова.  От Мангистауской области на чемпионате работал судья IBA три звезды, член судейской комиссии Республики Казахстан, мастер спорта по боксу Руслан Бибуев.

В копилке сборной Мангистау две серебряные и одна бронзовая медали.

Второе место заняли Ниязбай Адайбек в весовой категории 60 кг и Кадыр Агажан в весе 71 кг.

Бронзовым призером чемпионата стал Сералы Жолмаганбет в весе 63,5 кг.

Спортсмены продемонстрировали достойный уровень подготовки, однако им еще есть над чем работать и к чему стремиться. Выражаю искреннюю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку боксеров. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, а также тренерам, которые вкладывают максимум усилий в своих подопечных, помогая им совершенствоваться и добиваться высоких результатов, - сказал Руслан Бибуев.

Тренер команды Берик Абдрахманов отметил, что спортсмены выступили достойно.

В целом команда продемонстрировала достойный уровень, остаются моменты, требующие доработки. Мы тщательно разберем допущенные ошибки, сделаем необходимые выводы и постараемся усовершенствовать подготовку к предстоящим соревнованиям, — отметил тренер.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...