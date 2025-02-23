Борцы из Актау взяли «серебро» на чемпионате страны

Фото предоставил Абай Смагулов

Наши борцы, а это 15 человек, выступили среди 400 участников чемпионата РК по вольной борьбе среди молодежи U20, который прошел в Алматы с 20 по 21 февраля.

Золотых медалей удостоились Навруз Ахмедханов (до 86 кг) и Камиль Куруглиев (до 97 кг).

Ернур Умиртай (до 57 кг) и Тимур Оразбаев (до 79 кг) получили «бронзу».

Пятые места заняли Амир Оразбаев (до 74 кг) и Диас Карабалаев (до 86 кг).

Таким образом, наши борцы вышли на второе общекомандное место, уступив немного команде из Алматы, но уверенно опередив Жамбылских вольников.

Спортсмены занимаются в спортивном комплексе «Halyk Arena» и в спортивной школе «Сауле».

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, а также всех тренеров.