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23.02.2025, 10:59

Борцы из Актау взяли «серебро» на чемпионате страны

Спорт 0 998 Сергей Кораблев

Второе общекомандное место по количеству наград заняли актауские вольники, сообщил вице-президент федерации борьбы Мангистауской области Абай Смагулов.

Фото предоставил Абай Смагулов
Фото предоставил Абай Смагулов

Наши борцы, а это 15 человек, выступили среди 400 участников чемпионата РК по вольной борьбе среди молодежи U20, который прошел в Алматы с 20 по 21 февраля.

Золотых медалей удостоились Навруз Ахмедханов (до 86 кг) и Камиль Куруглиев (до 97 кг).

Ернур Умиртай (до 57 кг) и Тимур Оразбаев (до 79 кг) получили «бронзу».

Пятые места заняли Амир Оразбаев (до 74 кг) и Диас Карабалаев (до 86 кг).

Таким образом, наши борцы вышли на второе общекомандное место, уступив немного команде из Алматы, но уверенно опередив Жамбылских вольников.

Спортсмены занимаются в спортивном комплексе «Halyk Arena» и в спортивной школе «Сауле».

За оказанную поддержку вице-президент федерации борьбы Абай Смагулов благодарит руководство областного управления физической культуры и спорта, а также всех тренеров.

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