Юные футболисты из Актау завоевали третье место на международном турнире «JUNIOR CUP-2025»

Футбольная команда «Каспий 2013» выступила на международном турнире «JUNIOR CUP-2025», который проходил на стадионе «Академия Сулаквелидзе» в столице Грузии, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили родители юных футболистов

С 17 по 24 февраля 2025 года в Тбилиси прошел международный турнир «JUNIOR CUP-2025» по футболу среди юношей 2013 года рождения.

Турнир проводился по правилам FIFA, в нем приняли участие футбольные команды из Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана.

Спортивную честь нашего региона защищала команда «Каспий 2013». По итогам нескольких игр юные футболисты заняли третье место. Первые два места заслуженно заняли команды из Грузии.

Соревнования прошли в атмосфере эмоционального подъема и дружеского настроя. Наша команда заняла почетное третье место, продемонстрировав достойную игру и уступив в решающем пенальти путевку в финал. Однако, мы не расстраиваемся — победа, безусловно, важна, но даже небольшое поражение становится шагом к дальнейшему росту! Для нас было честью принять участие в турнире на гостеприимной грузинской земле. Спасибо нашим тренерам Артуру Геннадьевичу и Бахытжану Салауатовичу за веру в нас и бесценный опыт, - поделились впечатлением родители юных футболистов.

Лучшим защитником стал игрок Кайрош Аубакир.