Баскетбольная команда «Каспий» сыграет с командой «Irbis-Alatau» в Актау

Мужская команда «Каспия» примет дома соперников баскетбольного клуба «Irbis-Alatau». Жителей и гостей города 3 и 4 марта приглашают посмотреть матчи. Об этом сообщает пресс-служба БК «Каспий», передает Lada.kz.
Игры состоятся 3 и 4 марта в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena» по адресу 17 микрорайон, здание №9.
Вход для всех желающих свободный. Начало матчей в 19:00 часов.
Мужская команда «Каспий» примет дома БК «Irbis-Alatau». Приходите поддержать нашу команду! Ждем вас на трибунах, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».
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