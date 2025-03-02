Баскетбольная команда «Каспий» сыграет с командой «Irbis-Alatau» в Актау

Мужская команда «Каспия» примет дома соперников баскетбольного клуба «Irbis-Alatau». Жителей и гостей города 3 и 4 марта приглашают посмотреть матчи. Об этом сообщает пресс-служба БК «Каспий», передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/bccaspiy/

Игры состоятся 3 и 4 марта в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena» по адресу 17 микрорайон, здание №9.

Вход для всех желающих свободный. Начало матчей в 19:00 часов.