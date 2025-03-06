В Актау пройдет региональный турнир по боксу среди девочек и юниорок

Порядка 60 девочек и девушек будут бороться за чемпионский титул в областном турнире по боксу. Соревнования посвящены Международному женскому дню. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz.
Руслан Бибуев подчеркнул, что такой региональный турнир по боксу впервые состоится в Актау. Соревнования, приуроченные к Международному женскому дню, соберут около 60 спортсменок из всех районов и городов Мангистауской области.
Турнир пройдет 8-9 марта в спортивном зале «Маяк» в 4 микрорайоне. Начало в 11:00.
Мастер спорта РК, заслуженный тренер РК Жарас Калимов отметил, что в Мангистауской области активно развивают женский бокс.
С каждым днем все больше в нашем регионе приходят девочек заниматься боксом. Если раньше боксу отдавали предпочтение в основном мальчики, то сейчас девочки проявляют не меньший интерес. Мы создаем для них все условия, в регионе заметно стал развиваться женский бокс. Спортсменки из Мангистау активно принимают участие в республиканских турнирах и чемпионатах. Такие турниры, как этот, помогают не только выявлять перспективных спортсменок, но и вдохновляют других девушек на занятия боксом. Выражаю искреннюю благодарность руководителю областного управления физической культуры и спорта Максату Мукаш, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку и продвижение женского бокса. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, — подчеркнул он.
Жарас Калимов отметил, что среди участниц в турнире примет участие его воспитаница - чемпионка Казахстана, призерка чемпионата Азии Кымбат Габидолла.
Оценивать выступления будут не менее титулованные спортсменки. В составе судейской бригады — мастер спорта РК, чемпионка Казахстана среди юниоров, финалистка чемпионата страны среди молодежи Аяулым Есбосынова, а также финалистка чемпионата РК среди молодежи и призерка чемпионата среди женщин Айбегим Кажымухан. Главный судья соревнований - мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.
Жители Актау смогут бесплатно посетить турнир и поддержать участниц соревнований.
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