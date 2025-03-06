В Актау пройдет региональный турнир по боксу среди девочек и юниорок

Порядка 60 девочек и девушек будут бороться за чемпионский титул в областном турнире по боксу. Соревнования посвящены Международному женскому дню. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz .

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Руслан Бибуев подчеркнул, что такой региональный турнир по боксу впервые состоится в Актау. Соревнования, приуроченные к Международному женскому дню, соберут около 60 спортсменок из всех районов и городов Мангистауской области.

Турнир пройдет 8-9 марта в спортивном зале «Маяк» в 4 микрорайоне. Начало в 11:00.

Мастер спорта РК, заслуженный тренер РК Жарас Калимов отметил, что в Мангистауской области активно развивают женский бокс.

С каждым днем все больше в нашем регионе приходят девочек заниматься боксом. Если раньше боксу отдавали предпочтение в основном мальчики, то сейчас девочки проявляют не меньший интерес. Мы создаем для них все условия, в регионе заметно стал развиваться женский бокс. Спортсменки из Мангистау активно принимают участие в республиканских турнирах и чемпионатах. Такие турниры, как этот, помогают не только выявлять перспективных спортсменок, но и вдохновляют других девушек на занятия боксом. Выражаю искреннюю благодарность руководителю областного управления физической культуры и спорта Максату Мукаш, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку и продвижение женского бокса. Отдельные слова признательности президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта, — подчеркнул он.

Жарас Калимов отметил, что среди участниц в турнире примет участие его воспитаница - чемпионка Казахстана, призерка чемпионата Азии Кымбат Габидолла.

Оценивать выступления будут не менее титулованные спортсменки. В составе судейской бригады — мастер спорта РК, чемпионка Казахстана среди юниоров, финалистка чемпионата страны среди молодежи Аяулым Есбосынова, а также финалистка чемпионата РК среди молодежи и призерка чемпионата среди женщин Айбегим Кажымухан. Главный судья соревнований - мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев.

Жители Актау смогут бесплатно посетить турнир и поддержать участниц соревнований.